Россия атакует многочисленными группами ударных дронов: в Киевской области работает ПВО

Россия почти каждую ночь атакует Украину десятками ударных БпЛА и беспилотниками неустановленного типа

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан, Facebook)

В ночь на 14 декабря и утром Россия снова атакует Украину группами ударных дронов. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает областная военная администрация.

В 06:08 Киевская ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских беспилотников.

В регионе работают силы ПВО. Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях и не снимать работу украинских защитников.

О движении многочисленных групп российских дронов Воздушные силы информируют примерно с 19:00 13 декабря.

В 01:17 14 декабря военные сообщали об ударном БпЛА в направлении Киева.

В ночь на 13 декабря РФ традиционно атаковала "шахедами", а утром 13 декабря оккупанты били одновременно ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.

Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. РФ запустила 94 ракеты, среди них "Кинжалы" и ракета производства КНДР. Силы ПВО сбили 81 ракету.

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях ТЭС. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.

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