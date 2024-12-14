Россия атакует многочисленными группами ударных дронов: в Киевской области работает ПВО
В ночь на 14 декабря и утром Россия снова атакует Украину группами ударных дронов. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает областная военная администрация.
В 06:08 Киевская ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских беспилотников.
В регионе работают силы ПВО. Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях и не снимать работу украинских защитников.
О движении многочисленных групп российских дронов Воздушные силы информируют примерно с 19:00 13 декабря.
В 01:17 14 декабря военные сообщали об ударном БпЛА в направлении Киева.
- В ночь на 13 декабря РФ традиционно атаковала "шахедами", а утром 13 декабря оккупанты били одновременно ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.
- Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. РФ запустила 94 ракеты, среди них "Кинжалы" и ракета производства КНДР. Силы ПВО сбили 81 ракету.
- В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях ТЭС. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.
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