Росія атакує чисельними групами ударних дронів: у Київській області працює ППО
В ніч проти 14 грудня і зранку Росія знову атакує Україну групами ударних дронів. У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє обласна військова адміністрація.
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О 06:08 Київська ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотників.
У регіоні працюють сили ППО. Жителів Київщини просять перебувати в укриттях і не знімати роботу українських захисників.
Про рух чисельних груп російських дронів Повітряні сили інформують приблизно з 19:00 13 грудня.
О 01:17 14 грудня військові повідомляли про ударний БпЛА у напрямку Києва.
- В ніч проти 13 грудня РФ традиційно атакувала "шахедами", а вранці 13 грудня окупанти били одночасно ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.
- Це був один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці. РФ запустила 94 ракети, серед них "Кинджали" та ракета виробництва КНДР. Сили ППО збили 81 ракету.
- У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження ТЕС. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.
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