Росія атакує чисельними групами ударних дронів: у Київській області працює ППО

Росія майже щоночі атакує Україну десятками ударних БпЛА і безпілотниками невстановленого типу

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан, Facebook)

В ніч проти 14 грудня і зранку Росія знову атакує Україну групами ударних дронів. У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє обласна військова адміністрація.

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О 06:08 Київська ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотників.

У регіоні працюють сили ППО. Жителів Київщини просять перебувати в укриттях і не знімати роботу українських захисників.

Про рух чисельних груп російських дронів Повітряні сили інформують приблизно з 19:00 13 грудня.

О 01:17 14 грудня військові повідомляли про ударний БпЛА у напрямку Києва.

В ніч проти 13 грудня РФ традиційно атакувала "шахедами", а вранці 13 грудня окупанти били одночасно ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.

Це був один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці. РФ запустила 94 ракети, серед них "Кинджали" та ракета виробництва КНДР. Сили ППО збили 81 ракету.

У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження ТЕС. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.

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