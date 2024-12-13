Зеленський зібрав першу Технологічну Ставку. Зосередилися на захисті неба
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 13 грудня провів перше засідання Технологічної Ставки, яка була зосереджена на захисті неба. Про це він повідомив у Telegram.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", – написав глава держави.

Зеленський назвав засідання спеціальним форматом впровадження інновацій для оборонної сфери за участі науковців, виробників зброї та розробників технологій для Сил оборони та безпеки.

У заході також взяли участь командувачі, представники армії, розвідки та силових структур.

"На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення", – підсумував президент.

  • 25 жовтня 2024 року Зеленський доручив розробити Технологічну Ставку, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники.
  • 19 листопада він поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів.
Читайте також
ППО і зміни в роботі дронів: Зеленський зібрав Ставку у Запоріжжі
Володимир Зеленськийвійнаппотехнологічна ставка