Зеленський зібрав першу Технологічну Ставку. Зосередилися на захисті неба
Президент Володимир Зеленський 13 грудня провів перше засідання Технологічної Ставки, яка була зосереджена на захисті неба. Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", – написав глава держави.
Зеленський назвав засідання спеціальним форматом впровадження інновацій для оборонної сфери за участі науковців, виробників зброї та розробників технологій для Сил оборони та безпеки.
У заході також взяли участь командувачі, представники армії, розвідки та силових структур.
"На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення", – підсумував президент.
- 25 жовтня 2024 року Зеленський доручив розробити Технологічну Ставку, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники.
- 19 листопада він поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів.