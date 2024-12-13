Зеленський зібрав першу Технологічну Ставку. Зосередилися на захисті неба

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 13 грудня провів перше засідання Технологічної Ставки, яка була зосереджена на захисті неба. Про це він повідомив у Telegram.

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"Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", – написав глава держави.

Зеленський назвав засідання спеціальним форматом впровадження інновацій для оборонної сфери за участі науковців, виробників зброї та розробників технологій для Сил оборони та безпеки.

У заході також взяли участь командувачі, представники армії, розвідки та силових структур.

"На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення", – підсумував президент.

25 жовтня 2024 року Зеленський доручив розробити Технологічну Ставку, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники.

19 листопада він поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів.