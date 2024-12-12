ППО і зміни в роботі дронів: Зеленський зібрав Ставку у Запоріжжі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 12 грудня, президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область з робочим візитом, де поспілкувався з військовими щодо роботи з безпілотниками та провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Офіс президента.

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"Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і передусім щодо протиповітряної оборони, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", – заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Під час візиту до Запорізької області глава держави відвідав військовослужбовців 27 реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, які працюють у Запорізькій та Донецькій областях. Він привітав бійців з Днем Сухопутних військ та нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії, відзначив їх нагородами.

Президент заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ "Таврія" Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням американських систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Також президент відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу – госпіталь, де врятували понад 1000 життів.

"Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу. Подякував особисто й відзначив наших медиків нагородами", – зазначив Зеленський.

Підземний шпиталь здатен приймати до 200 пацієнтів на добу та має повний комплекс сучасного медичного обладнання й усе необхідне для проживання медиків. Його загальна площа – 500 квадратних метрів. Тут не лише стабілізують стан поранених воїнів, а й можуть проводити до чотирьох операцій одночасно.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Крім цього, президент зустрівся із командирами батальйонів і рот 65 та 118 окремих механізованих бригад і 128 окремої бригади Територіальної оборони. Зокрема, приділялась увага підготовці військових.

За його словами, серед іншого, обговорювалися питання забезпечення дронами та роботі з ними. Є всі необхідні доручення уряду та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів. Говорили й про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам. Є успішні результати, маємо їх масштабувати, зазначив президент.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Під час поїздки до Запоріжжя Зеленський представив нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

"Він [Драпатий] отримав чіткі завдання, готовий виконувати. Очікую результатів", – прокоментував президент.

ДОПОВНЕНО О 19:10. В ОП повідомили, що під час засідання Ставки Зеленський заслухав доповідь про безпекову ситуацію в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров доповів про будівництво фортифікацій і посилення оперативного рубежу. На території області побудували багатоешелоновану лінію, яка містить кругову оборону окремих міст. Він також розповів про оборонне виробництво та захист об’єктів енергетики в регіоні.

Федоров зазначив, що Запорізька область посідає перше місце серед інших регіонів за обсягами фінансування Сил оборони. Зокрема, регіон передав військовим підрозділам дрони, засоби радіоелектронної боротьби та зв’язку, автомобілі.

Глава держави також заслухав інформацію щодо посилення ППО двох областей.

Окрема увага приділялась відновленню опалення у Кривому Розі. Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що роботи виконані на 90%. У місті працюють 68 ремонтних бригад зі всієї країни. Кулеба зазначив, що через зрив опалювального сезону в Кривому Розі порушене кримінальне провадження.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що наразі без тепла залишаються 218 будинків, які планують під'єднати до опалення 22-23 грудня.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

2 вересня 2024 року Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом побував у Запоріжжі.

Вони відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста.