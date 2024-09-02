Новий прем’єр Нідерландів вперше приїхав до України. Разом із Зеленським відвідав школу в Запоріжжі

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі. Про це повідомив Офіс президента.

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Разом з президентом Володимиром Зеленським вони відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста.

Зеленський і Схооф поспілкувалися з учнями першого та 11-го класів і привітали їх з початком навчального року. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

Глава держави зазначив, що для нього честь бути в Запоріжжі разом із прем’єром Нідерландів. Схооф наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

"Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах", – сказав він.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів Зеленському та Схоофу, що Запоріжжя розташоване близько до фронту й щодня перебуває під російськими обстрілами, тому для забезпечення навчального процесу облаштовують аудиторії в укриттях.

За його словами, у регіоні реалізують програму з будівництва підземних шкіл. До кінця року планують облаштувати ще вісім закладів в укриттях. Це дасть змогу навчатися офлайн понад 6000 учнів.

2 липня у Нідерландах призначили нового прем'єр-міністра. Ним став колишній голова розвідки Схооф. Зеленський привітав його та висловив сподівання щодо подальшої співпраці у зміцненні українсько-нідерландського партнерства.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

26 червня посли НАТО офіційно затвердили колишнього нідерландського прем'єра Рютте наступником Столтенберга.

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з Зеленським, передав українцям систему ППО Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

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