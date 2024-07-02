У Нідерландах новий прем'єр – ексочільник розвідки Дік Схооф. Зеленський привітав це рішення

Король Нідерландів (справа) привів до присяги нового прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа (зліва) (Фото: EPA)

У Нідерландах призначили нового прем'єр-міністра – Діка Схоофа. Президент Володимир Зеленський привітав його та висловив сподівання щодо подальшої співпраці у зміцненні українсько-нідерландського партнерства.

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Зеленський наголосив, що високо цінує лідерство Нідерландів у наданні оборонної допомоги Україні, а також роботу над забезпеченням всебічної відповідальності за російські злочини.

Король Нідерландів (справа) привів до присяги нового прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа (зліва) (Фото: EPA)

У травні численні нідерландські медіа, зокрема NOS, писали про те, що колишній голова розвідки Нідерландів Схооф буде представлений кандидатом на посаду прем'єр-міністра нового правого уряду країни.

Колишній шеф розвідки мав піти у відставку в березні, але підписав угоду ще на три роки на посаді вищого державного службовця в Міністерстві юстиції Нідерландів, написало Politico. Після цього його висунули на посаду наступного прем'єр-міністра країни.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф (Фото: EPA)

Видання зазначило, що держслужбовець не дуже відомий у Нідерландах – посилаючись на опитування, проведене голландською телепрограмою EenVandaag, журналісти розповіли: 50% респондентів не знали, хто він такий, ще 11% знали його лише на ім'я.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф (Фото: EPA)

26 червня посли НАТО офіційно затвердили колишнього нідерландського прем'єра Марка Рютте наступником Єнса Столтенберга.

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

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