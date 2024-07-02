В Нидерландах новый премьер – экс-глава разведки Дик Схооф. Зеленский поздравил решение

Король Нидерландов (справа) привел к присяге нового премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа (слева) (Фото: EPA)

В Нидерландах был назначен новый премьер-министр – Дик Схооф. Президент Владимир Зеленский поздравил его и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в укреплении украинско-нидерландского партнерства.

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Зеленский подчеркнул, что высоко ценит лидерство Нидерландов по оказанию оборонной помощи Украине, а также работу над обеспечением всесторонней ответственности за российские преступления.

Король Нидерландов (справа) привел к присяге нового премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа (слева) (Фото: EPA)

В мае многочисленные нидерландские медиа, в частности NOS, писали о том, что бывший глава разведки Нидерландов Схооф будет представлен кандидатом на должность премьер-министра нового правого правительства страны.

Бывший шеф разведки должен был уйти в отставку в марте, но подписал соглашение еще на три года на должности высшего государственного служащего в Министерстве юстиции Нидерландов, написало Politico. После этого его выдвинули на должность следующего премьер-министра страны.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф (Фото: EPA)

Издание отметило, что госслужащий не очень известен в Нидерландах – ссылаясь на опрос, проведенный голландской телепрограммой EenVandaag, журналисты рассказали: 50% респондентов не знали, кто он такой, еще 11% знали его только по имени.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф (Фото: EPA)

26 июня послы НАТО официально утвердили бывшего нидерландского премьера Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга.

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

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