В Нидерландах новый премьер – экс-глава разведки Дик Схооф. Зеленский поздравил решение
В Нидерландах был назначен новый премьер-министр – Дик Схооф. Президент Владимир Зеленский поздравил его и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в укреплении украинско-нидерландского партнерства.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Зеленский подчеркнул, что высоко ценит лидерство Нидерландов по оказанию оборонной помощи Украине, а также работу над обеспечением всесторонней ответственности за российские преступления.
В мае многочисленные нидерландские медиа, в частности NOS, писали о том, что бывший глава разведки Нидерландов Схооф будет представлен кандидатом на должность премьер-министра нового правого правительства страны.
Бывший шеф разведки должен был уйти в отставку в марте, но подписал соглашение еще на три года на должности высшего государственного служащего в Министерстве юстиции Нидерландов, написало Politico. После этого его выдвинули на должность следующего премьер-министра страны.
Издание отметило, что госслужащий не очень известен в Нидерландах – ссылаясь на опрос, проведенный голландской телепрограммой EenVandaag, журналисты рассказали: 50% респондентов не знали, кто он такой, еще 11% знали его только по имени.
- 26 июня послы НАТО официально утвердили бывшего нидерландского премьера Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга.
- Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.
Читайте также: Рютте в прощальном обращении к нидерландцам вспомнил Украину и трагедию МН17 – видео