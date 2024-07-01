Рютте в прощальном обращении к нидерландцам вспомнил Украину и трагедию МН17 – видео

Он отметил, что катастрофа MH17 является "самой радикальной и эмоциональной" за все время его премьерства

Марк Рютте в Украине (Фото: Офис президента)

Будущий генсек НАТО Марк Рютте записал последнее видеообращение к Нидерландам в качестве премьера этой страны. В нем он призвал не отказывать в поддержке Украине и упомянул катастрофу MH17.

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"После MH17 я осознал, насколько важно для страны не оставаться в одиночестве в мире, полном беспорядков и угроз. Как страны, работающие вместе, также защищают друг друга <...> Я повторяю еще раз: вместе мы сильнее, чем наедине. Особенно сейчас, когда война находится всего в нескольких часах полета от нашей страны, эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину", – сказал Рютте.

Он отметил, что катастрофа MH17 является "самой радикальной и эмоциональной" за все время его премьерства. Рютте напомнил, что через несколько дней будет годовщина трагедии.

Ik vond het een enorme eer en een groot genoegen om jullie ministre-president te mogen zijn.



En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan.



Dank.



Dank.



Dank. pic.twitter.com/jK6RGdsylo Опубликовано Mark Rutte (@MinPres) 30 Июн 2024

СПРАВКА 17 июля 2014 года над подконтрольной российским оккупантам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. 17 ноября 2022 года суд в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, запущенной с временно оккупированной территории. 17 июля 2014 года над подконтрольной российским оккупантам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. 17 ноября 2022 года суд в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, запущенной с временно оккупированной территории.

26 июня послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга.

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

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