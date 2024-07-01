Рютте в прощальном обращении к нидерландцам вспомнил Украину и трагедию МН17 – видео
Марк Рютте в Украине (Фото: Офис президента)

Будущий генсек НАТО Марк Рютте записал последнее видеообращение к Нидерландам в качестве премьера этой страны. В нем он призвал не отказывать в поддержке Украине и упомянул катастрофу MH17.

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"После MH17 я осознал, насколько важно для страны не оставаться в одиночестве в мире, полном беспорядков и угроз. Как страны, работающие вместе, также защищают друг друга <...> Я повторяю еще раз: вместе мы сильнее, чем наедине. Особенно сейчас, когда война находится всего в нескольких часах полета от нашей страны, эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину", – сказал Рютте.

Он отметил, что катастрофа MH17 является "самой радикальной и эмоциональной" за все время его премьерства. Рютте напомнил, что через несколько дней будет годовщина трагедии.

СПРАВКА
17 июля 2014 года над подконтрольной российским оккупантам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. 17 ноября 2022 года суд в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, запущенной с временно оккупированной территории.
  • 26 июня послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга.
  • Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

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