Рютте в прощальном обращении к нидерландцам вспомнил Украину и трагедию МН17 – видео
Будущий генсек НАТО Марк Рютте записал последнее видеообращение к Нидерландам в качестве премьера этой страны. В нем он призвал не отказывать в поддержке Украине и упомянул катастрофу MH17.
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"После MH17 я осознал, насколько важно для страны не оставаться в одиночестве в мире, полном беспорядков и угроз. Как страны, работающие вместе, также защищают друг друга <...> Я повторяю еще раз: вместе мы сильнее, чем наедине. Особенно сейчас, когда война находится всего в нескольких часах полета от нашей страны, эта мысль должна мотивировать нас продолжать поддерживать Украину", – сказал Рютте.
Он отметил, что катастрофа MH17 является "самой радикальной и эмоциональной" за все время его премьерства. Рютте напомнил, что через несколько дней будет годовщина трагедии.
Ik vond het een enorme eer en een groot genoegen om jullie ministre-president te mogen zijn.Опубликовано Mark Rutte (@MinPres) 30 Июн 2024
En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan.
Dank.
Dank.
Dank. pic.twitter.com/jK6RGdsylo
- 26 июня послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга.
- Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.
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