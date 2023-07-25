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Ушла в отставку судья Гааги, которая заявляла, что рейс MH17 сбит не российской ракетой

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25.07.2023, 16:40
Ушла в отставку судья Гааги, которая заявляла, что рейс MH17 сбит не российской ракетой - Фото
Суд по делу MH17 в Гааге (Фото: EPA)

Ушла в отставку судья Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теории заговора повлиять на процесс по делу о сбитом в 2014 году в небе над Украиной пассажирском Boeing 777, летевшего рейсом MH17. Об этом заявили в суде Гааги, передает нидерландское издание NOS.

Как отмечается, ранее в этом месяце Верховный Суд Нидерландов объявил ей выговор за попытку довести теорию заговора до сведения судей, ведущих уголовный процесс.

Судья распространяла книгу своего брата, в которой заявлялось, что самолет рейса МН17 сбила не российская ракета, а "тайные службы" – она раздавала книгу судьям и прокурорам, участвовавшим в процессе по делу MH17.

Судья называла выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры "преднамеренным и явным сокрытием", а некоторые данные она сочла "манипулированием и ложью".

Верховный Суд постановил, что ее заявления подрывают доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти.

"Судья может высказать свое мнение, но должен учитывать влияние этих заявлений", – подчеркнули в Верховном Суде Нидерландов.

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Наталья Медведева
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