Ушла в отставку судья Гааги, которая заявляла, что рейс MH17 сбит не российской ракетой

Ушла в отставку судья Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теории заговора повлиять на процесс по делу о сбитом в 2014 году в небе над Украиной пассажирском Boeing 777, летевшего рейсом MH17. Об этом заявили в суде Гааги, передает нидерландское издание NOS.

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Как отмечается, ранее в этом месяце Верховный Суд Нидерландов объявил ей выговор за попытку довести теорию заговора до сведения судей, ведущих уголовный процесс.

Судья распространяла книгу своего брата, в которой заявлялось, что самолет рейса МН17 сбила не российская ракета, а "тайные службы" – она раздавала книгу судьям и прокурорам, участвовавшим в процессе по делу MH17.

Судья называла выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры "преднамеренным и явным сокрытием", а некоторые данные она сочла "манипулированием и ложью".

Верховный Суд постановил, что ее заявления подрывают доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти.

"Судья может высказать свое мнение, но должен учитывать влияние этих заявлений", – подчеркнули в Верховном Суде Нидерландов.

17 ноября 2022 года суд в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, запущенной с временно оккупированной территории.

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