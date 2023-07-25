Пішла у відставку суддя Гааги, яка заявляла, що рейс MH17 збитий не російською ракетою

Пішла у відставку суддя Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського Boeing 777, який летів рейсом MH17. Про це заявили в суді Гааги, повідомляє нідерландське видання NOS.

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Як зазначається, раніше цього місяця Верховний Суд Нідерландів оголосив їй догану за спробу довести теорію змови до суддів, які ведуть кримінальний процес.

Суддя розповсюджувала книгу свого брата, в якій заявлялося, що літак рейсу МН17 збила не російська ракета, а "таємні служби" – вона роздавала книгу суддям та прокурорам, що брали участь у справі MH17.

Суддя називала висновки Ради безпеки Нідерландів та прокуратури "навмисним та явним приховуванням", а деякі дані вона визнала "маніпулюванням і брехнею".

Верховний Суд ухвалив, що її заяви підривають довіру до авторитету та неупередженості судової влади.

"Суддя може висловити свою думку, але має враховувати вплив цих заяв", – наголосили у Верховному Суді Нідерландів.

17 листопада 2022 року суд у Гаазі заявив, що звинувачення проти терориста Ігоря Гіркіна, а також підсудних Сергія Дубинського та Леоніда Харченка вважаються доведеними. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення.

Також суд офіційно підтвердив, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук" російського виробництва, яку запустили з тимчасово окупованої території.

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