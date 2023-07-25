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Пішла у відставку суддя Гааги, яка заявляла, що рейс MH17 збитий не російською ракетою

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25.07.2023, 16:40
Пішла у відставку суддя Гааги, яка заявляла, що рейс MH17 збитий не російською ракетою - Фото
Суд у справі MH17 в Гаазі (Фото: EPA)

Пішла у відставку суддя Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського Boeing 777, який летів рейсом MH17. Про це заявили в суді Гааги, повідомляє нідерландське видання NOS.

Як зазначається, раніше цього місяця Верховний Суд Нідерландів оголосив їй догану за спробу довести теорію змови до суддів, які ведуть кримінальний процес.

Суддя розповсюджувала книгу свого брата, в якій заявлялося, що літак рейсу МН17 збила не російська ракета, а "таємні служби" – вона роздавала книгу суддям та прокурорам, що брали участь у справі MH17.

Суддя називала висновки Ради безпеки Нідерландів та прокуратури "навмисним та явним приховуванням", а деякі дані вона визнала "маніпулюванням і брехнею".

Верховний Суд ухвалив, що її заяви підривають довіру до авторитету та неупередженості судової влади.

"Суддя може висловити свою думку, але має враховувати вплив цих заяв", – наголосили у Верховному Суді Нідерландів.

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Наталія Медведєва
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