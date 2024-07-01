Рютте у прощальному зверненні до нідерландців згадав Україну та трагедію МН17 – відео

Він зазначив, що катастрофа MH17 є "найрадикальнішою та найемоційнішою" за весь час його прем'єрства

Марк Рютте в Україні (Фото: Офіс президента)

Майбутній генсек НАТО Марк Рютте записав останнє відеозвернення до Нідерландів як прем'єр цієї країни. У ньому він закликав не відмовляти у підтримці Україні, згадавши катастрофу MH17.

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"Після MH17 я усвідомив, наскільки важливо для країни не залишатися на самоті у світі, повному заворушень та загроз. Як країни, які працюють разом, також захищають одна одну <...> Я повторюю ще раз: разом ми сильніше, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна лише за кілька годин польоту від нашої країни, ця думка має мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну", – сказав Рютте.

Він зазначив, що катастрофа MH17 є "найрадикальнішою та найемоційнішою" за весь час його прем'єрства. Рютте нагадав, що за кілька днів будуть роковини трагедії.

Ik vond het een enorme eer en een groot genoegen om jullie minister-president te mogen zijn.



En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan.



Dank.



Dank.



Dank. pic.twitter.com/jK6RGdsylo — Mark Rutte (@MinPres) June 30, 2024

ДОВІДКА 17 липня 2014 року над підконтрольною російським окупантам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 людей на борту. Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53-ї бригади армії РФ. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі заявив, що звинувачення проти терориста Ігоря Гіркіна, а також підсудних Сергія Дубинського та Леоніда Харченка вважаються доведеними. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. Також суд офіційно підтвердив, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук" російського виробництва, яку запустили з тимчасово окупованої території. 17 липня 2014 року над підконтрольною російським окупантам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 людей на борту. Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53-ї бригади армії РФ. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі заявив, що звинувачення проти терориста Ігоря Гіркіна, а також підсудних Сергія Дубинського та Леоніда Харченка вважаються доведеними. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. Також суд офіційно підтвердив, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук" російського виробництва, яку запустили з тимчасово окупованої території.

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Єнса Столтенберга.

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

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