Рютте у прощальному зверненні до нідерландців згадав Україну та трагедію МН17 – відео
Майбутній генсек НАТО Марк Рютте записав останнє відеозвернення до Нідерландів як прем'єр цієї країни. У ньому він закликав не відмовляти у підтримці Україні, згадавши катастрофу MH17.
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"Після MH17 я усвідомив, наскільки важливо для країни не залишатися на самоті у світі, повному заворушень та загроз. Як країни, які працюють разом, також захищають одна одну <...> Я повторюю ще раз: разом ми сильніше, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна лише за кілька годин польоту від нашої країни, ця думка має мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну", – сказав Рютте.
Він зазначив, що катастрофа MH17 є "найрадикальнішою та найемоційнішою" за весь час його прем'єрства. Рютте нагадав, що за кілька днів будуть роковини трагедії.
Ik vond het een enorme eer en een groot genoegen om jullie minister-president te mogen zijn.— Mark Rutte (@MinPres) June 30, 2024
En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan.
Dank.
Dank.
Dank. pic.twitter.com/jK6RGdsylo
- 26 червня посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Єнса Столтенберга.
- Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.
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