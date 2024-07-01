Рютте у прощальному зверненні до нідерландців згадав Україну та трагедію МН17 – відео
Марк Рютте в Україні (Фото: Офіс президента)

Майбутній генсек НАТО Марк Рютте записав останнє відеозвернення до Нідерландів як прем'єр цієї країни. У ньому він закликав не відмовляти у підтримці Україні, згадавши катастрофу MH17.

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"Після MH17 я усвідомив, наскільки важливо для країни не залишатися на самоті у світі, повному заворушень та загроз. Як країни, які працюють разом, також захищають одна одну <...> Я повторюю ще раз: разом ми сильніше, ніж наодинці. Особливо зараз, коли війна лише за кілька годин польоту від нашої країни, ця думка має мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну", – сказав Рютте.

Він зазначив, що катастрофа MH17 є "найрадикальнішою та найемоційнішою" за весь час його прем'єрства. Рютте нагадав, що за кілька днів будуть роковини трагедії.

ДОВІДКА
17 липня 2014 року над підконтрольною російським окупантам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 людей на борту. Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53-ї бригади армії РФ. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі заявив, що звинувачення проти терориста Ігоря Гіркіна, а також підсудних Сергія Дубинського та Леоніда Харченка вважаються доведеними. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. Також суд офіційно підтвердив, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук" російського виробництва, яку запустили з тимчасово окупованої території.
  • 26 червня посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Єнса Столтенберга.
  • Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

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