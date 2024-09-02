Новый премьер Нидерландов впервые посетил Украину. С Зеленским посетил школу в Запорожье

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье. Об этом сообщил Офис президента.

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Вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города.

Зеленский и Схооф пообщались с учениками первого и 11-го классов и поздравили их с началом учебного года. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х классов.

Глава государства отметил, что для него честь быть в Запорожье вместе с премьером Нидерландов. Схооф подчеркнул, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитарно – во всех смыслах", – сказал он.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал Зеленскому и Схоофу, что Запорожье находится близко к фронту и ежедневно подвергается российским обстрелам, поэтому для обеспечения учебного процесса обустраивают аудитории в укрытиях.

По его словам, в регионе будет реализована программа по строительству подземных школ. До конца года планируют обустроить еще восемь заведений в укрытиях. Это позволит учиться офлайн более 6000 учеников.

2 июля в Нидерландах был назначен новый премьер-министр. Им стал бывший глава разведки Схооф. Зеленский поздравил его и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в укреплении украинско-нидерландского партнерства.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

26 июня послы НАТО официально утвердили бывшего нидерландского премьера Рютте преемником Столтенберга.

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с Зеленским, передал украинцам систему ПВО Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

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