В Запорожье идет строительство подземных школ, соответствующие видео опубликовал глава обладминистрации Иван Федоров.

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"Строим "подземные школы" в Запорожье. Подрядчики работают каждый день, даже в воскресенье", – написал он.

На видео показано строительство двух таких школ.

В мае Федоров сообщил, что всего на Запорожье планируют построить пять подземных школ: три в областном центре и две в Запорожском районе. Чиновник отметил, что общая сумма субвенции от государства – до 500 млн грн.

Подземные школы начали строить в Украине, чтобы защитить детей от российских ударов.

В апреле мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net сообщил, что в городе практически закончили строительство подземной школы.

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