Власти показали постройку подземных школ в Запорожье – видео
В Запорожье идет строительство подземных школ, соответствующие видео опубликовал глава обладминистрации Иван Федоров.
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"Строим "подземные школы" в Запорожье. Подрядчики работают каждый день, даже в воскресенье", – написал он.
На видео показано строительство двух таких школ.
В мае Федоров сообщил, что всего на Запорожье планируют построить пять подземных школ: три в областном центре и две в Запорожском районе. Чиновник отметил, что общая сумма субвенции от государства – до 500 млн грн.
Подземные школы начали строить в Украине, чтобы защитить детей от российских ударов.
В апреле мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net сообщил, что в городе практически закончили строительство подземной школы.
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