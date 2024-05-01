Федоров: В Запорожской области построят первые пять подземных школ

По словам Федорова, Министерство образования и науки согласовало первые проекты областной команды

Запорожье. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Запорожской области планируют построить первые пять подземных школ: три в Запорожье, еще две – в Запорожском районе. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По словам Федорова, Министерство образования и науки согласовало первые проекты областной команды: общая сумма субвенции от государства – до 500 млн гривен.

Глава Запорожской ОГА заявил, что эти школы станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.

"На этой неделе объявляем первые тендеры на строительство", – добавил он.

1 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net сообщил, что в городе практически закончили строительство подземной школы, чтобы уберечь детей от ударов россиян.

Подземные занятия для дошкольников в харьковском метро (Фото: EPA)

Федоров сообщил, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимы системы противовоздушной обороны.

Глава ОВА отметил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.

Днем 28 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье.

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