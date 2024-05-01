Федоров: У Запорізькій області побудують перші п'ять підземних шкіл
У Запорізькій області планують побудувати перші п'ять підземних шкіл: три у Запоріжжі, ще дві — у Запорізькому районі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами Федорова, Міністерство освіти і науки погодило перші проєкти обласної команди: загальна сума субвенції від держави — до 500 млн гривень.
Голова Запорізької ОВА заявив, що ці школи стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області.
"Цього тижня оголошуємо перші тендери на будівництво", – додав він.
1 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net повідомив, що у місті практично закінчили будівництво підземної школи, щоб уберегти дітей від ударів росіян.
- Федоров повідомив, що загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.
- Голова ОВА зазначив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.
- Вдень 28 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту у Запоріжжі.
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