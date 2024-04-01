Терехов: У Харкові Росія руйнує все, ми практично добудували підземну школу

Терехов заявив, що місто співпрацює з будівельними компаніями та міжнародними фондами

Ігор Терехов (Фото: скриншот з відео)

У Харкові практично закінчили будівництво підземної школи, щоб уберегти дітей від ударів росіян. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, Росія руйнує все: житлові будинки, офіси, критичну інфраструктуру, теплові електростанції.

"Щодня з'являються нові руйнування. Північна Салтівка – це біль усієї країни. Там практично немає жодного багатоповерхового будинку, який би не постраждав", — сказав Терехов.

Він зазначив, що у Харкові практично закінчили будівництво підземної школи, яка розрахована на 450 учнів за одну зміну.

"Все це завдяки співпраці з будівельними компаніями та міжнародними фондами. Будуватимемо подібні школи у всіх дев'яти районах міста. Діти мають навчатись у безпечних умовах", — заявив міський голова.

Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net.

Мер міста вважає, що неважливо, чи Росія готує новий наступ на місто, – набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

У ніч проти 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

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