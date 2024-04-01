Терехов: В Харькове Россия разрушает все, мы практически достроили подземную школу
В Харькове практически закончили строительство подземной школы, чтобы уберечь детей от ударов россиян. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.
По его словам, Россия разрушает все: жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, тепловые электростанции.
"Каждый день появляются новые разрушения. Северная Салтовка – это боль всей страны. Там практически нет ни одного многоэтажного дома, который не пострадал бы", — сказал Терехов.
Он отметил, что в Харькове практически закончили строительство подземной школы, которая рассчитана на 450 учащихся в одну смену.
"Все это благодаря сотрудничеству со строительными компаниями и международными фондами. Будем строить подобные школы во всех девяти районах города. Дети должны учиться в безопасных условиях", — заявил городской голова.
- Читайте большое интервью с Тереховым на LIGA.net.
- Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город, – гораздо важнее понять, как давать отпор.
- В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.
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