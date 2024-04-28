Після обіду Росія вдарила по промисловому об'єкту у Запоріжжі, жертв немає

Голова Запорізької ОВА Федоров заявив, що вибух пролунав о 13:37 28 квітня. До цього військові попереджали про балістику

Рятівники (Ілюстративне фото ДСНС)

Вдень 28 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту у Запоріжжі, наслідки атаки уточнюються. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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"Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", – написав він.

За словами Федорова, місцеві жителі чули вибух о 13:37. До цього для Запорізької області оголосили тривогу, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Раніше стало відомо, що ніч проти 28 квітня російські війська вдарили по Миколаєву "шахедами". Внаслідок атаки була сильно пошкоджена будівля готелю, там зайнялася пожежа. В іншому готелі поруч вибило вікна. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Федоров заявив LIGA.net, що росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони битимуть.

Посадовець повідомив, що загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

Голова ОВА зазначив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.

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