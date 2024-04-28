Атакований вночі готель у Миколаєві лише недавно відновили після обстрілу 2022 року

Готель у Миколаєві вдруге з початку повномасштабної війни потрапив під російський удар. Після першого він відновлювався рік

Фото: ДСНС

Готель у Миколаєві, який зранку у неділю, 28 квітня, атакували російські "шахеди", був пошкоджений в результаті обстрілів міста у 2022 році й лише недавно відновив роботу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Власники готелю тільки відновились після прильотів, які були в 2022 році. Поруч дитяча спортивна школа та [Центральний міський] стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, на нашу економіку. На щастя, ніхто не постраждав", – написав він.

На фотографіях, опублікованих рятувальниками ДСНС, видно, що йдеться про готель "Optima Рівер Миколаїв".

Перший раз його обстріляли 31 липня 2022 року (в той день загинув Герой України та власник агрохолдингу "Нібулон" Олексій Вадатурський разом з дружиною Раїсою).

Через рік, 17 липня 2023 року, він знову відчинив свої двері для відвідувачів.