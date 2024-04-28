Атакованный ночью отель в Николаеве лишь недавно восстановили после обстрела 2022 года

Отель в Николаеве второй раз с начала полномасштабной войны попал под российский удар. После первого он восстанавливался год

Фото: ГСЧС

Гостиница в Николаеве, которую утром в воскресенье, 28 апреля, атаковали российские "шахеды", была повреждена в результате обстрелов города в 2022 году и только недавно возобновила работу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"Владельцы гостиницы только восстановились после прилетов, которые были в 2022 году. Рядом детская спортивная школа и [Центральный городской] стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, нашу экономику. К счастью, никто не пострадал", — написал он.

На фотографиях, опубликованных спасателями ГСЧС, видно, что речь идет об отеле "Optima Ривер Николаев".

Первый раз его обстреляли 31 июля 2022 (в тот день погиб Герой Украины и владелец агрохолдинга "Нибулон" Алексей Вадатурский вместе с женой Раисой).

Через год, 17 июля 2023 года, он снова открыл свои двери для посетителей.