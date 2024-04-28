После обеда Россия ударила по промышленному объекту в Запорожье, жертв нет
Днем 28 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье, последствия атаки уточняются. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал он.
По словам Федорова, местные жители слышали взрыв в 13:37. До этого для Запорожской области была объявлена тревога, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Ранее стало известно, что ночью на 28 апреля российские войска ударили по Николаеву "шахедами". В результате атаки было сильно повреждено здание отеля, там загорелся пожар. В другом отеле рядом выбило окна. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.
- Федоров заявил LIGA.net, что россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить.
- Чиновник сообщил, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты кафиров долетают за 30-40 секунд, крайне необходимые системы противовоздушной обороны.
- Глава ОВА отметил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.
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