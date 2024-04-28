После обеда Россия ударила по промышленному объекту в Запорожье, жертв нет

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил, что взрыв прогремел в 13:37 28 апреля. До этого военные предупреждали о баллистике

Спасатели (Иллюстративное фото ГСЧС)

Днем 28 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье, последствия атаки уточняются. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал он.

По словам Федорова, местные жители слышали взрыв в 13:37. До этого для Запорожской области была объявлена тревога, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Ранее стало известно, что ночью на 28 апреля российские войска ударили по Николаеву "шахедами". В результате атаки было сильно повреждено здание отеля, там загорелся пожар. В другом отеле рядом выбило окна. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Федоров заявил LIGA.net, что россияне не смогут разрушить дамбу Днепровской гидроэлектростанции новыми ударами, хотя все зависит от типа ракет, которыми они будут бить.

Чиновник сообщил, что захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты кафиров долетают за 30-40 секунд, крайне необходимые системы противовоздушной обороны.

Глава ОВА отметил, что в области власти удалось собрать более 1 млрд грн бюджетных средств на фортификации и нужды Сил обороны: благодаря остановке всех расходов, кроме военных.

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