ПВО и изменения в работе дронов: Зеленский собрал Ставку в Запорожье

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 12 декабря, президент Владимир Зеленский посетил Запорожскую область с рабочим визитом, где пообщался с военными по работе с беспилотниками и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил Офис президента.

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"Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего относительно противовоздушной обороны, стабилизации фронта, достижения наших основных задач безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", – заявил президент.

Во время визита в Запорожскую область глава государства посетил военнослужащих 27 реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского, работающих в Запорожской и Донецкой областях. Он поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметил их наградами.

Президент заслушал доклад командующего оперативной группировкой войск "Таврия" Геннадия Шаповалова о выполненных операциях, в том числе с использованием американских систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Также президент посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу – госпиталь, где спасли более 1000 жизней.

"Здесь медики принимают раненых бойцов непосредственно с поля боя и оказывают им медицинскую помощь. Поблагодарил лично и отметил наших медиков наградами", – отметил Зеленский.

Подземный госпиталь способен принимать до 200 пациентов в сутки, имеет полный комплекс современного медицинского оборудования и все необходимое для проживания медиков. Его общая площадь – 500 квадратных метров. Здесь не только стабилизируют состояние раненых воинов, но могут проводить до четырех операций одновременно.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Кроме того, президент встретился с командирами батальонов и рот 65 и 118 отдельных механизированных бригад и 128 отдельной бригады Территориальной обороны. В частности, уделялось внимание подготовке военных.

По его словам, среди прочего обсуждались вопросы обеспечения дронами и работе с ними. Есть все необходимые поручения правительству и Министерству обороны по закрытию неотложных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать, отметил президент.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Во время поездки в Запорожье Зеленский представил нового командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

"Он [Драпатый] получил четкие задачи, готов выполнять. Ожидаю результатов", – прокомментировал президент.