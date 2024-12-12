Число погибших из-за удара по Запорожью выросло до 10 человек – фото

Под завалами разрушенного здания остается еще один человек

Спасатели извлекают людей из-под завалов (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В Запорожье выросло количество погибших из-за удара по городу 10 декабря. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой, тело еще одной женщины – это уже 10 жертва. Количество раненых в результате атаки – 22 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами остается еще один человек, отметил глава ОВА.

10 декабря днем Россия ударила баллистикой по Запорожью. Была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

По состоянию на утро 11 декабря было известно о шести погибших и 22 раненых.

К вечеру количество жертв увеличилось до девяти человек.