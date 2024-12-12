Число погибших из-за удара по Запорожью выросло до 10 человек – фото
Спасатели извлекают людей из-под завалов (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В Запорожье выросло количество погибших из-за удара по городу 10 декабря. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой, тело еще одной женщины – это уже 10 жертва. Количество раненых в результате атаки – 22 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами остается еще один человек, отметил глава ОВА.

Число погибших из-за удара по Запорожью выросло до 10 человек – фото
Число погибших из-за удара по Запорожью выросло до 10 человек – фото
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