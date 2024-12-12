Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 10 осіб – фото
Рятувальники дістають людей з-під завалів (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У Запоріжжі зросла кількість загиблих через удар по місту 10 грудня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, рятувальники дістали з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою, тіло ще однієї жінки – це вже 10 жертва. Кількість поранених внаслідок атаки – 22 людини.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами залишається ще одна людина, зазначив голова ОВА. 

Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 10 осіб – фото
Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 10 осіб – фото
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