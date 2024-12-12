Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 10 осіб – фото

Під завалами зруйнованої будівлі залишається ще одна людина

Рятувальники дістають людей з-під завалів (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У Запоріжжі зросла кількість загиблих через удар по місту 10 грудня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, рятувальники дістали з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою, тіло ще однієї жінки – це вже 10 жертва. Кількість поранених внаслідок атаки – 22 людини.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами залишається ще одна людина, зазначив голова ОВА.

10 грудня вдень Росія вдарила балістикою по Запоріжжю. Була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Станом на ранок 11 грудня було відомо про шістьох загиблих та 22 поранених.

Під вечір кількість жертв збільшилася до дев'яти осіб.