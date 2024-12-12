Кількість загиблих через удар по Запоріжжю зросла до 10 осіб – фото
У Запоріжжі зросла кількість загиблих через удар по місту 10 грудня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За його словами, рятувальники дістали з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою, тіло ще однієї жінки – це вже 10 жертва. Кількість поранених внаслідок атаки – 22 людини.
Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами залишається ще одна людина, зазначив голова ОВА.
- 10 грудня вдень Росія вдарила балістикою по Запоріжжю. Була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.
- Станом на ранок 11 грудня було відомо про шістьох загиблих та 22 поранених.
- Під вечір кількість жертв збільшилася до дев'яти осіб.