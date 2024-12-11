Росіяни атакували Дніпропетровщину – пошкоджено будинки та інфраструктуру

Фото: Telegram Сергій Лисак

Через російську атаку на Дніпропетровщині є пошкодження, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено три приватні будинки, гараж, газогін та лінія електропередач у Дніпровському районі, також зачепило інфраструктуру.

Територію продовжують обстежувати рятувальники.

За даними Лисака, обійшлося без постраждалих.

Раніше, об 11:00, Повітряні сили попереджали про рух російської крилатої ракети на Дніпропетровську область, а згодом уточнили, що вона летіла на Кам'янське.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Фото: Telegram Сергій Лисак

У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару 10 грудня кількість загиблих зросла до восьми, під завалами ще можуть бути люди.