У Запоріжжі вже восьмеро загиблих, під завалами залишаються люди – фото

Фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих зросла до восьми, під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім осіб. Постраждали 22 людини, серед яких дитина.

Вибухи у Запоріжжі лунали близько 15:03 вчора, 10 грудня, перед цим військові попереджали про загрозу застосування балістики. Внаслідок удару зруйновано будівлю приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки й автомобілі.

Рятувально-аварійні роботи тривають, під завалами ще можуть бути люди.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС