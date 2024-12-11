У Запоріжжі вже восьмеро загиблих, під завалами залишаються люди – фото
У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих зросла до восьми, під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім осіб. Постраждали 22 людини, серед яких дитина.
Вибухи у Запоріжжі лунали близько 15:03 вчора, 10 грудня, перед цим військові попереджали про загрозу застосування балістики. Внаслідок удару зруйновано будівлю приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки й автомобілі.
Рятувально-аварійні роботи тривають, під завалами ще можуть бути люди.
- 6 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 10 людей. Ще майже три десятки отримали поранення.
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