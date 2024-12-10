Росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю: є загиблі, зруйновано клініку – фото, відео

Росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю: є загиблі, зруйновано клініку – фото, відеодоповнено
Вдень у вівторок, 10 грудня, росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його інформацією, попередньо, травми отримали двоє людей. На відео, опублікованому главою ОВА, видно руйнування.
О 15:02 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. О 15:03 Федоров повідомив, що в Запоріжжі пролунав вибух.
ДОПОВНЕНО О 15:50. Федоров заявив, що унаслідок атаки щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.
ДОПОВНЕНО О 16:05. Федоров уточнив, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру в центрі міста. Наразі відомо про трьох травмованих. Ще щонайменше одна людина перебуває під завалами.
ДОПОВНЕНО О 16:08. Унаслідок удару загинули троє людей. Ще п’ятеро – отримали поранення. Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої росіянами клініки, повідомив глава ОВА.
Запорізька міська рада уточнила, що під завалами шукають шістьох людей.
ДОПОВНЕНО О 16:17. Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 11 людей. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів.
ДОПОВНЕНО О 16:40. Кількість травмованих унаслідок атаки зросла до 14 людей, заявили в ОВА.
- 6 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 10 людей. Ще майже три десятки отримали поранення.
- Станом на 8 грудня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, серед них дві дитини. Троє чоловіків у важкому стані.
- Криміналісти за допомогою ДНК-дослідження ідентифікували тіла сімох людей, загиблих від авіаційного удару 6 грудня.