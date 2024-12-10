Россияне ударили баллистикой по Запорожью: есть погибшие, разрушена клиника – фото, видео

Под завалами может находиться до шести человек, сообщил Запорожский городской совет

Последствия удара (Фото: Запорожская ОВА)

Днем во вторник, 10 декабря, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его информации, предварительно, травмы получили два человека. На видео, опубликованном главой ОВА, видно разрушения.

В 15:02 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В 15:03 Федоров сообщил, что в Запорожье раздался взрыв.

ДОПОЛНЕНО В 15:50. Федоров заявил, что в результате атаки по меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

ДОПОЛНЕНО В 16:05. Федоров уточнил, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в центре города. Пока известно о трех травмированных. Еще минимум один человек находится под завалами.

ДОПОЛНЕНО В 16:08. В результате удара погибли три человека. Еще пятеро получили ранения. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной россиянами клиники, сообщил глава ОВА.

Запорожский городской совет уточнил, что под завалами ищут шесть человек.

ДОПОЛНЕНО В 16:17. Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача.

Фото: Запорожский городской совет

Фото: Запорожский городской совет

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА