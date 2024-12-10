Россияне ударили баллистикой по Запорожью: есть погибшие, разрушена клиника – фото, видео

Россияне ударили баллистикой по Запорожью: есть погибшие, разрушена клиника – фото, видеодополнено
Днем во вторник, 10 декабря, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его информации, предварительно, травмы получили два человека. На видео, опубликованном главой ОВА, видно разрушения.
В 15:02 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В 15:03 Федоров сообщил, что в Запорожье раздался взрыв.
ДОПОЛНЕНО В 15:50. Федоров заявил, что в результате атаки по меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.
ДОПОЛНЕНО В 16:05. Федоров уточнил, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в центре города. Пока известно о трех травмированных. Еще минимум один человек находится под завалами.
ДОПОЛНЕНО В 16:08. В результате удара погибли три человека. Еще пятеро получили ранения. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной россиянами клиники, сообщил глава ОВА.
Запорожский городской совет уточнил, что под завалами ищут шесть человек.
ДОПОЛНЕНО В 16:17. Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача.
- 6 декабря россияне ударили по Запорожью. В результате атаки погибли 10 человек. Еще почти три десятка получили ранения.
- По состоянию на 8 декабря в больницах находятся 12 пострадавших, в том числе двое детей. Трое мужчин в тяжелом состоянии.
- Криминалисты с помощью ДНК-исследования идентифицировали тела семи человек, погибших от авиационного удара 6 декабря.