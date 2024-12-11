В Запорожье уже восемь погибших, под завалами остаются люди – фото

В результате ракетного удара РФ по Запорожью 10 декабря пострадали 22 человека, среди которых ребенок

Фото: ГСЧС

В Запорожье в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до восьми, под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли восемь человек. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

Взрывы в Запорожье звучали около 15.03 вчера, 10 декабря, перед этим военные предупреждали об угрозе применения баллистики. В результате удара разрушено здание частной клиники и расположено рядом с кафе. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

Спасательно-аварийные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС