В Запорожье уже восемь погибших, под завалами остаются люди – фото
В Запорожье в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до восьми, под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли восемь человек. Пострадали 22 человека, в том числе ребенок.
Взрывы в Запорожье звучали около 15.03 вчера, 10 декабря, перед этим военные предупреждали об угрозе применения баллистики. В результате удара разрушено здание частной клиники и расположено рядом с кафе. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.
Спасательно-аварийные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.
- 6 декабря россияне ударили по Запорожью. В результате атаки погибли 10 человек. Еще почти три десятка получили ранения.
- По состоянию на 8 декабря в больницах находятся 12 пострадавших, в том числе два ребенка. Трое мужчин в тяжелом состоянии.
- Криминалисты с помощью ДНК-исследования идентифицировали тела семи человек, погибших от авиационного удара 6 декабря.