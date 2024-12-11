Россияне атаковали Днепропетровскую область – повреждены дома и инфраструктура
Фото: Telegram Сергей Лысак

Из-за российской атаки в Днепропетровской области есть повреждения, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач в Днепровском районе, также задело инфраструктуру.

Территорию продолжают обследовать спасатели.

По данным Лысака, обошлось без пострадавших.

Ранее, в 11:00, Воздушные силы предупреждали о движении российской крылатой ракеты на Днепропетровскую область, а затем уточнили, что она летела на Каменское.

Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
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