Россияне атаковали Днепропетровскую область – повреждены дома и инфраструктура

Фото: Telegram Сергей Лысак

Из-за российской атаки в Днепропетровской области есть повреждения, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач в Днепровском районе, также задело инфраструктуру.

Территорию продолжают обследовать спасатели.

По данным Лысака, обошлось без пострадавших.

Ранее, в 11:00, Воздушные силы предупреждали о движении российской крылатой ракеты на Днепропетровскую область, а затем уточнили, что она летела на Каменское.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Фото: Telegram Сергей Лысак

В Запорожье в результате российского ракетного удара 10 декабря количество погибших возросло до восьми, под завалами еще могут находиться люди.