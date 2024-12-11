Россияне атаковали Днепропетровскую область – повреждены дома и инфраструктура
Из-за российской атаки в Днепропетровской области есть повреждения, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
Повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач в Днепровском районе, также задело инфраструктуру.
Территорию продолжают обследовать спасатели.
По данным Лысака, обошлось без пострадавших.
Ранее, в 11:00, Воздушные силы предупреждали о движении российской крылатой ракеты на Днепропетровскую область, а затем уточнили, что она летела на Каменское.
- В Запорожье в результате российского ракетного удара 10 декабря количество погибших возросло до восьми, под завалами еще могут находиться люди.