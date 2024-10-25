Зеленський доручив розробити технологічну Ставку – у пріоритеті безпілотники

Президент провів тривалу нараду з військовими, розвідкою, секретарем РНБО, представниками уряду та Офісу

Фото: Офіс президента

В Україні може з'явитися технологічна Ставка, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники. Про таке своє доручення повідомив президент Володимир Зеленський.

"Доручив зробити формат технологічної Ставки. Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники", – написав він.

Раніше, 23 жовтня, таку ідею запропонувала керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська під час зустрічі Зеленського з представниками громадянського суспільства.

Тепер же, у п'ятницю, голова держави повідомив про проведення тривалої наради з військовими, розвідкою, секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олександром Литвиненком, членами уряду та Офісу президента.

Президент зауважив, що нараду провели якраз за підсумками нещодавньої зустрічі з громадськими діячами. Ключовими питаннями засідання Зеленський назвав те, що "зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити".

Він зазначив, що влада планує залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги.

Окрім технологічної Ставки, Зеленський доручив Головному управлінню розвідки разом зі Службою безпеки України "особливо зайнятися" питаннями визволення з полону РФ цивільних. Президент зауважив, що "зараз по цьому результати недостатні".

Також на засіданні опрацьовували питання "деяких законодавчих змін, які потрібні", санкційної політики, дипломатії – Зеленський анонсував, що за декілька тижнів заслухає результати роботи щодо цього.

24 жовтня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У вечірньому відеозверненні він повідомив, що доручив підготувати визначені частини "нашого внутрішнього Плану посилення України".