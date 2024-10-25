Зеленский поручил разработать технологическую Ставку – в приоритете беспилотники

Фото: Офис президента

В Украине может появиться технологическая Ставка, наибольшим приоритетом которой станут беспилотники. О таком своем поручении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Поручил сделать формат технологической Ставки. Наибольший приоритет – это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "шахеды" и другие ударные беспилотники", – написал он.

Ранее, 23 октября, такую идею предложила руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская во время встречи Зеленского с представителями гражданского общества.

Теперь же, в пятницу, глава государства сообщил о проведении длительного совещания с военными, разведкой, секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Литвиненко, членами правительства и Офиса президента.

Президент отметил, что совещание было проведено как раз по итогам недавней встречи с общественными деятелями. Ключевыми вопросами заседания Зеленский назвал то, что "сейчас пока ограничивает возможности Украины и как их можно решить".

Он отметил, что власти планируют привлечь гражданское общество к работе над внутренним Планом победы.

Кроме технологической Ставки, Зеленский поручил Главному управлению разведки вместе со Службой безопасности Украины "особенно заняться" вопросами освобождения из плена РФ гражданских. Президент отметил, что "сейчас по этому результаты недостаточны".

Также на заседании прорабатывали вопросы "некоторых законодательных изменений, которые нужны", санкционной политики, дипломатии – Зеленский анонсировал, что через несколько недель заслушает результаты работы по этому поводу.

24 октября Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В вечернем видеообращении он сообщил, что поручил подготовить определенные части "нашего внутреннего Плана усиления Украины".