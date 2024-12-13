Зеленский собрал первую Технологическую Ставку. Сосредоточились на защите неба

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 13 декабря провел первое заседание Технологической Ставки, которое было сосредоточено на защите неба. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "шахедам" и ракетам. Уже состоялся длительный и достаточно детальный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту", – написал глава государства.

Зеленский назвал заседание специальным форматом внедрения инноваций для оборонной сферы с участием ученых, производителей оружия и разработчиков технологий для сил обороны и безопасности.

В мероприятии также приняли участие командующие, представители армии, разведки и силовых структур.

"На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения", – подытожил президент.

25 октября 2024 Зеленский поручил разработать Технологическую ставку, наибольшим приоритетом которой станут беспилотники.

19 ноября он поставил задачу украинским производителям изготовить сотни крылатых ракет и тысячи дальнобойных дронов.