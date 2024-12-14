Масштабний удар з повітря: вночі Росія запустила 132 безпілотники
У ніч проти 14 грудня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, загалом в ударі було застосовано 132 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Окупанти запускали "шахеди" і безпілотники інших типів із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська і Міллєрово.
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Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 "шахедів" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Ще 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два – повернулись у Росію.
- Про рух чисельних груп російських дронів повідомляли з вечора 13 грудня, атака тривала до 09:00 14 грудня. У Київській області є пошкодження.
- Також уламки БпЛА впали у Дарницькому районі Києва.
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