Тривожна ніч у Києві. Росія запускала ударні дрони: є падіння уламків
У Києві в результаті збиття ворожого безпілотника зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
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"Попередньо – на відкритій території та без потерпілих", – повідомив він.
Попко зазначив, що це була чергова тривожна ніч для Києва. Повітряна тривога в столиці оголошувалася двічі, і сумарно вона тривала три з половиною години.
Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка безпілотників, які потенційно загрожували Києву.
Також ППО працювала у Київській області.
- В ніч проти 13 грудня РФ традиційно атакувала "шахедами", а вранці 13 грудня окупанти били одночасно ударними дронами, ракетами повітряного і морського базування.
- Це був один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці. РФ запустила 94 ракети, серед них "Кинджали" та ракета виробництва КНДР. Сили ППО збили 81 ракету.
- У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження ТЕС. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.
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