Тревожная ночь в Киеве. Россия запускала ударные дроны: есть падение обломков

Российские БПЛА заходили на столицу волнами и с разных направлений

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В Киеве в результате сбивания вражеского беспилотника зафиксировано падение обломков в Дарницком районе. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

"Предварительно – на открытой территории и без пострадавших", – сообщил он.

Попко отметил, что это была очередная тревожная ночь для Киева. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно она длилась три с половиной часа.

Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами обороны были обнаружены и обезврежены разными способами около десятка беспилотников, потенциально угрожавших Киеву.

Также ПВО работала в Киевской области.

В ночь на 13 декабря РФ традиционно атаковала "шахедами", а утром 13 декабря оккупанты били одновременно ударными дронами, ракетами воздушного и морского базирования.

Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. РФ запустила 94 ракеты, среди них "Кинжалы" и ракета производства КНДР. Силы ПВО сбили 81 ракету.

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях ТЭС. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен.

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