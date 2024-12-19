Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджено лікарню, будинки й автівки
Увечері 18 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Близько 23:00 Повітряні сили зафіксували високошвидкісні цілі, що прямували в напрямку Кривого Рогу. Місцева влада повідомила про звуки вибухів у місті.
Унаслідок російської атаки пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто, заявив Лисак. Обійшлося без постраждалих та загиблих.
- 14 грудня 2024 року окупанти завдали масштабного удару дронами по Україні. Було запущено 132 безпілотники.
- 18 грудня Росія вдарила по Харкову, попередньо, дроном "Молнія".
- За словами мера, ворожий удар прийшовся по Київському району міста. Обійшлося без жертв і постраждалих.