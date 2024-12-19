Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджено лікарню, будинки й автівки

Обійшлося без загиблих і постраждалих

Кривий Ріг (Фото: Urban KR)

Увечері 18 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Близько 23:00 Повітряні сили зафіксували високошвидкісні цілі, що прямували в напрямку Кривого Рогу. Місцева влада повідомила про звуки вибухів у місті.

Унаслідок російської атаки пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто, заявив Лисак. Обійшлося без постраждалих та загиблих.