Из-за ракетной атаки на Киев в одном из районов горят авто, работает ПВО – Кличко
Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. Из-за падения обломков в Голосеевском районе произошел пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, из-за обломков ракеты загорелись автомобили. Экстренные службы уже направляются на место. Также зафиксирован вызов скорой помощи, известно об одном потерпевшем.

ДОПОЛНЕНО В 07:32. Зафиксированы еще обломки в Голосеевском районе по другому адресу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков в недострой.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. В Соломенском районе в результате падения обломков предварительно есть возгорание в здании. Детали выясняются.

ДОПОЛНЕНО В 07:42. Кличко сообщил, что есть еще один потерпевший в Голосеевском районе, его госпитализировали.

ДОПОЛНЕНО В 07:46. В КМВА сообщили, что в Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу. Загорелось пять автомобилей.

По данным Кличко, пожар также произошел и в Шевченковском районе столицы.

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