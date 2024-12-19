Россияне ударили рядом с Купянском в Харьковской области – погибли три человека

Российская атака пришлась по Шевченковскому. Также есть пострадавшая в Двуречной

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине – погибли три человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Российская атака пришлась по Шевченковскому Купянскому району. Сначала сообщалось о гибели женщины и ранении еще одной женщины и мужчины.

Также одна женщина получила ранения из-за российского обстрела Дворечной, ее госпитализировали, отметил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что в Шевченковом погибли три человека: две женщины 67 и 65 лет и 33-летний мужчина.

Двухлетняя находится непосредственно на линии боестолкновения, расстояние от Шевченко до фронта составляет около 35 километров.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate