Россияне ударили рядом с Купянском в Харьковской области – погибли три человека
Российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине – погибли три человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Российская атака пришлась по Шевченковскому Купянскому району. Сначала сообщалось о гибели женщины и ранении еще одной женщины и мужчины.
Также одна женщина получила ранения из-за российского обстрела Дворечной, ее госпитализировали, отметил Синегубов.
Впоследствии стало известно, что в Шевченковом погибли три человека: две женщины 67 и 65 лет и 33-летний мужчина.
Двухлетняя находится непосредственно на линии боестолкновения, расстояние от Шевченко до фронта составляет около 35 километров.
- Вечером 18 декабря стало известно, что оккупанты нанесли удары по Циркунам под Харьковом – ранения получили четыре человека.