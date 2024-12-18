Россияне наносят удары под Харьковом – предварительно, с артиллерии
Российские оккупанты наносят удары неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
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Предварительно, оккупанты применяют артиллерию.
По состоянию на 22:50 данных о пострадавших не поступало.
Циркуны – село к северо-востоку от Харькова. Расстояние от населенного пункта до линии фронта на севере Харьковской области составляет около 18 километров.
- Россия 18 декабря ударила по Харькову, предварительно, дроном "Молния" .
По словам мэра, вражеский удар пришелся по Киевскому району города.