Росіяни завдають ударів під Харковом – попередньо, з артилерії
Російські окупанти завдають ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
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Попередньо, окупанти застосовують артилерію.
Станом на 22:50 даних щодо постраждалих не надходило.
Циркуни – село на північний схід від Харкова. Відстань від населеного пункту до лінії фронту на півночі Харківщини становить близько 18 кілометрів:
- Росія 18 грудня вдарила по Харкову, попередньо, дроном "Молнія".
За словами мера, ворожий удар прийшовся по Київському району міста. Обійшлося без жертв та постраждалих.