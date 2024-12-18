Росіяни завдають ударів під Харковом – попередньо, з артилерії

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти завдають ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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Попередньо, окупанти застосовують артилерію.

Станом на 22:50 даних щодо постраждалих не надходило.

Циркуни – село на північний схід від Харкова. Відстань від населеного пункту до лінії фронту на півночі Харківщини становить близько 18 кілометрів:

Циркуни – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Росія 18 грудня вдарила по Харкову, попередньо, дроном "Молнія".

За словами мера, ворожий удар прийшовся по Київському району міста. Обійшлося без жертв та постраждалих.