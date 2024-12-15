Росія вдарила по Київському району Харкова, поранена людина

Ілюстративне фото (Олег Синєгубов/Telegram)

Вранці 15 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, одна людина дістала поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в місті лунали у період з 10:56 по 11:04.

За даними Синєгубова, зафіксовано влучання у Київському районі Харкова.

Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Згодом Синєгубов додав, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.

Цього ж ранку росіяни вдарили "шахедом" по Миколаєву, дві людини поранені.

Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня 2024 року окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.