Росія вдарила по Київському району Харкова, поранена людина
Ілюстративне фото (Олег Синєгубов/Telegram)

Вранці 15 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, одна людина дістала поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в місті лунали у період з 10:56 по 11:04.

За даними Синєгубова, зафіксовано влучання у Київському районі Харкова.

Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Згодом Синєгубов додав, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. 

Цього ж ранку росіяни вдарили "шахедом" по Миколаєву, дві людини поранені.

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