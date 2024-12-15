Россия ударила по Киевскому району Харькова, ранен человек

Иллюстративное фото (Олег Синегубов/Telegram)

Утром 15 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в городе звучали в период с 10:56 до 11:04.

По данным Синегубова, зафиксировано попадание в Киевский район Харькова.

Предварительно известно об одном пострадавшем человеке. Впоследствии Синегубов добавил, что оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.

В это же утро россияне ударили "шахедом" по Николаеву, два человека ранены.

Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря 2024 года оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.