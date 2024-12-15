Россия ударила по Киевскому району Харькова, ранен человек
Утром 15 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в городе звучали в период с 10:56 до 11:04.
По данным Синегубова, зафиксировано попадание в Киевский район Харькова.
Предварительно известно об одном пострадавшем человеке. Впоследствии Синегубов добавил, что оккупанты попали в землю, повреждено остекление жилого дома.
В это же утро россияне ударили "шахедом" по Николаеву, два человека ранены.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря 2024 года оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.