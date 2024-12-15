Россия ударила "шахедом" по Николаеву, ранены люди

Российский шахед (Фото: Pacific Express)

Утром 15 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по Николаеву, ранены люди. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Около 07:02 в городе прогремел взрыв, воздушную тревогу для области объявили в 06:58. Впоследствии Ким подтвердил, что Николаев атакован.

По данным ОВА, в 06:57 россияне атаковали в городе объект инфраструктуры. Есть повреждения, двое работников ранены.

28-29 ноября Николаев был без света около 40 часов после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о планах создать в городе энергоостров на случай столь продолжительных блэкаутов.