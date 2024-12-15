Росія вдарила "шахедом" по Миколаєву, поранені люди
Вранці 15 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Миколаєву, поранено людей. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Близько 07:02 у місті пролунав вибух, повітряну тривогу для області оголосили о 06:58. Згодом Кім підтвердив, що Миколаїв атаковано.
За даними ОВА, о 06:57 росіяни атакували в місті об'єкт інфраструктури. Є пошкодження, двоє працівників поранено.
- 28-29 листопада Миколаїв був без світла близько 40 годин після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про плани створити у місті енергоострів на випадок таких тривалих блекаутів.