Росія вдарила "шахедом" по Миколаєву, поранені люди

Російський шахед (Фото: Pacific Express)

Вранці 15 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Миколаєву, поранено людей. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Близько 07:02 у місті пролунав вибух, повітряну тривогу для області оголосили о 06:58. Згодом Кім підтвердив, що Миколаїв атаковано.

За даними ОВА, о 06:57 росіяни атакували в місті об'єкт інфраструктури. Є пошкодження, двоє працівників поранено.

28-29 листопада Миколаїв був без світла близько 40 годин після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про плани створити у місті енергоострів на випадок таких тривалих блекаутів.