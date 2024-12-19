Росіяни вдарили поряд із Куп'янськом на Харківщині – загинули троє людей

Російська атака прийшлася по Шевченковому. Також є постраждала у Дворічній

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти завдали ударів по Харківщині – загинуло троє людей. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

Російська атака прийшлася по Шевченковому Куп'янського району. Спочатку повідомлялося про загибель жінки та поранення ще однієї жінки та чоловіка.

Також одна жінка отримала поранення через російський обстріл Дворічної, її ушпиталили, зазначив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що у Шевченковому загинуло троє людей: дві жінки 67 та 65 років та 33-річний чоловік.

Дворічна знаходиться безпосередньо на лінії боєзіткнення, відстань від Шевченкового до фронту становить близько 35 кілометрів.

Мапа: Deepstate