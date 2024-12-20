Россия атаковала Киев дронами, в одном из районов упали обломки

По предварительным данным, обошлось без пострадавших в столице

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россия ночью 20 декабря атаковала Киев дронами. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, обломки упали на территорию нежилой застройки. Перед этим в КМВА сообщали, что из-за падения дрона в незначительной степени поврежден фасад складского помещения.

Информации о пострадавших, пожаре или значительных разрушениях не поступало.

Попко уточнил, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды: в половине первого и в 01:47. Вражеские дроны заходили несколькими волнами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА на подступах к городу и над ним.

ДОПОЛНЕНО В 06:35. В Киевской области из-за атаки дронов в 00:50 вспыхнул пожар в складском помещении на территории Бориспольского района. По состоянию на утро ликвидация горения на площади 15 000 квадратных метров продолжается, сообщили в ГСЧС.

На месте работают 72 спасителя и 24 единицы техники. Также привлечены специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

17 декабря из-за атаки дронов на Киев обломки упали в четырех районах столицы. В Соломенском районе остатки БпЛА обнаружили на территории больницы.

18 декабря стало известно, что в Киеве восстановили 25-этажку, поврежденную ракетой РФ летом 2023 года.