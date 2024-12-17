Россия атаковала Киев дронами. Обломки упали в четырех районах – КГВА

Повреждения получили легковые авто и жилые дома в столице

Дрон (Иллюстративное фото: ЕРА)

В результате утренней атаки дронов на Киев в четырех районах упали обломки. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Тревога в столице была объявлена в 09:47. Над городом заметили двигавшийся в центр БпЛА, работала противовоздушная оборона.

Из-за падения обломков дронов в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, в Печерском – обломок повредил окно в жилом доме, а в Днепровском – остекление окон в жилом доме.

Также обломок обнаружен во дворе жилого дома в Голосеевском районе столицы. Однако информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

ДОПОЛНЕНО В 11:30. В Соломенском районе также обнаружили обломки дрона на территории больницы.