Россия атаковала Киев дронами. Обломки упали в четырех районах – КГВА
В результате утренней атаки дронов на Киев в четырех районах упали обломки. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Тревога в столице была объявлена в 09:47. Над городом заметили двигавшийся в центр БпЛА, работала противовоздушная оборона.
Из-за падения обломков дронов в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, в Печерском – обломок повредил окно в жилом доме, а в Днепровском – остекление окон в жилом доме.
Также обломок обнаружен во дворе жилого дома в Голосеевском районе столицы. Однако информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
ДОПОЛНЕНО В 11:30. В Соломенском районе также обнаружили обломки дрона на территории больницы.
- 12 декабря в Печерском районе также упали обломки дрона.
- 14 декабря сообщалось, что РФ атаковала многочисленными группами дронов Украину. В Киевской области работала ПВО.