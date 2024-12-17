Росія атакувала Київ дронами. Уламки впали в чотирьох районах – КМВА
Внаслідок ранкової атаки дронів на Київ у чотирьох районах впали уламки. Є пошкодження, але обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Тривога у столиці була оголошена о 09:47. Над містом помітили БпЛА, який рухався в центр, працювала протиповітряна оборона.
Через падіння уламків дронів у Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль, в Печерському – уламок пошкодив вікно в житловому будинку, а у Дніпровському – скління вікон у житловому будинку.
Також уламок виявлено у дворі житлового будинку в Голосіївському районі столиці. Однак інформації щодо постраждалих та пошкоджень не надходило.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. У Солом’янському районі також виявили уламки дрону на території лікарні.
- 12 грудня у Печерському районі також впали уламки дрона. Обійшлося без пожежі та потерпілих.
- 14 грудня повідомлялося, що РФ атакувала чисельними групами дронів Україну. У Київській області працювала ППО.