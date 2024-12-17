Росія атакувала Київ дронами. Уламки впали в чотирьох районах – КМВА

Пошкоджень зазнали легкове авто та житлові будинки в столиці

Дрон (Ілюстративне фото: ЕРА)

Внаслідок ранкової атаки дронів на Київ у чотирьох районах впали уламки. Є пошкодження, але обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Тривога у столиці була оголошена о 09:47. Над містом помітили БпЛА, який рухався в центр, працювала протиповітряна оборона.

Через падіння уламків дронів у Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль, в Печерському – уламок пошкодив вікно в житловому будинку, а у Дніпровському – скління вікон у житловому будинку.

Також уламок виявлено у дворі житлового будинку в Голосіївському районі столиці. Однак інформації щодо постраждалих та пошкоджень не надходило.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. У Солом’янському районі також виявили уламки дрону на території лікарні.