У Куп'янську зросла кількість загиблих через ворожий удар – Синєгубов

Куп'янськ (Фото: Слово і діло)

У Куп'янську зросла кількість жертв через ворожий удар 16 грудня. Помер поранений чоловік, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 20:30 армія Росії завдала удару по Купʼянську з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Один цивільний чоловік загинув на місці, ще одного госпіталізували у важкому стані. Однак він помер по дорозі в лікарню.

Загиблим було 53 та 64 роки, повідомив голова ОВА.

За даними Синєгубова, ворог вдарив по житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків.