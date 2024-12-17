У Куп'янську зросла кількість загиблих через ворожий удар – Синєгубов
У Куп'янську зросла кількість жертв через ворожий удар 16 грудня. Помер поранений чоловік, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Близько 20:30 армія Росії завдала удару по Купʼянську з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Один цивільний чоловік загинув на місці, ще одного госпіталізували у важкому стані. Однак він помер по дорозі в лікарню.
Загиблим було 53 та 64 роки, повідомив голова ОВА.
За даними Синєгубова, ворог вдарив по житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків.
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